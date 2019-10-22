Москва, , 17:53 — REGNUM Законопроект, вводящий запрет на отключение газа в случае, если им отапливается помещение, внес в Госдуму депутат от КПРФ Алексей Куринный, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не допускается приостановление коммунальной услуги по отоплению (газоснабжению, в случае использования газа для отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах холодного водоснабжения и водоотведения, в случае их неполной оплаты потребителем», — предлагается прописать в Жилищном кодексе.

Отметим, что аналогичный законопроект уже находится на рассмотрении нижней палаты парламента.