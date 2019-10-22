Волгоград, , 17:49 — REGNUM В комитете социальной защиты населения Волгоградской области утвердили нормы питания в организациях социального обслуживания региона. Согласно приказу, пожилым людям и инвалидам, находящимся в домах-интернатах, положено 100 граммов хлеба и 20 граммов макарон в день. В психоневрологических учреждениях чиновники «расщедрились» на 200 граммов хлеба и 25 г макарон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нормы питания следует соблюдать в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических отделениях, домах милосердия, геронтологических центрах. Меньше всего положено старикам в условиях учебного (тренировочного) сопровождаемого проживания: в этом случае хлеба положено выделять 80 граммов, макарон — 15 г, столько же колбасных изделий и, например, пять граммов сметаны.

В рационе также предусмотрены овощи (капуста и картофель с нормой, соответственно, 150 и 250 г для домов престарелых), фрукты, кисломолочные продукты.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вносит изменения в действующее ранее распоряжение от 2014 года.