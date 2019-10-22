Лашкаргах, Афганистан, , 19:16 — REGNUM 21 октября официальные представители губернатора афганской провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) заявили, что на территории этого региона началась неделя культуры, в рамках которой пройдет несколько выставок, посвященных различной тематике.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», на официальной церемонии открытия недели присутствовали советник Министерства информации и культуры Афганистана, губернатор провинции Гильменд и его заместитель, глава департамента информации и культуры вышеупомянутой провинции, другие государственные чиновники, руководители регионального отделения Комиссии Афганистана по правам человека и других НПО, а также деятели различных направлений искусства.

По словам советника Министерства информации и культуры Афганистана, ведомство делает все возможное, чтобы защитить культурное наследие, ценности, традиции и историю Афганистана и познакомить людей с ними.

На официальной церемонии открытия недели культуры заместитель губернатора провинции заявил, что выставки, которые пройдут в ближайшие семь дней, не только познакомят людей с историей и культурой провинции, но и вдохновят деятелей культуры.