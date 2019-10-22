Черкесск, , 17:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесен приговор нотариусу, которого уличили в злоупотреблении полномочиями. Лицо, уполномоченное на совершение нотариальных действий, признали виновным в незаконном оформлении завещания, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено в ходе следствия и в ходе заседания суда, в октябре 2017 нотариус Шамиль Д. произвел оформление завещания от имени умершего лица. Общая стоимость имущества превышала 4 млрд рублей. В документ подсудимый внес недостоверные данные о распределении наследства.

Однако сам обвиняемый вины в содеянном не признает. Суд признал его виновным, но приговор в законную силу пока не вступил.