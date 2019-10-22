Клинцы, Брянская область, , 17:10 — REGNUM Восемь юбилейных медалей за победу в Великой Отечественной войне и одну за освобождение Варшавы удалось вернуть полицейским после похищения их у пенсионера в городе Клинцы Брянской области. По подозрению в краже задержаны трое местных подростков 14 и 16 лет, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Пенсионер обратился в полицию после того, как 12 октября обнаружил пропажу в своём старом доме, используемом под дачу. Медали принадлежали его покойному отцу. Неизвестные также вынесли из домика два фотоаппарата 1950-х и 1980-х годов выпуска, 20-литровую бутыль с самодельным вином и продукты питания. Для раскрытия преступления полицейские проверили подростков, стоящих на учёте в отделе по делам несовершеннолетних и отслеживали места возможного сбыта похищенного имущества на территории Клинцов. Менее чем за сутки личности подозреваемых были установлены — ими оказались 14-летний школьник и двое его 16-летних приятелей-студентов.

При обыске дома у подростков нашли похищенные вещи и вернули их потерпевшему. Материалы проверки направлены в региональный СК для принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних.