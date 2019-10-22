Сочи, Краснодарский край, , 17:08 — REGNUM В Сочи Краснодарского края приступил к работе в круглосуточном режиме городской оперативный штаб по проведению саммита Россия-Африка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Сочи.

Оперативный штаб, в частности, отслеживает бесперебойную работу всех ресурсоснабжающих организаций курорта, мониторит работу общественного транспорта в этот период — движение личного транспорта в городе ограничено, а также санитарное состояние зон международного гостеприимства и дорог.

«Городской оперативный штаб сейчас выполняет функцию центра управления городом. Главная его задача — слаженная работа всех городских служб и оперативная реакция на сообщения об антисанитарии, происшествиях, возможных неблагоприятных погодных условиях, отключениях электроэнергии, ненадлежащей работе предприятий общественного питания», — отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В мэрии отметили, что в обслуживании саммита задействовано 19 сочинских отелей: в них живут участники иностранных делегаций, организаторы, волонтёры и обслуживающий персонал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 27 октября в Сочи действуют ограничения движения частного автотранспорта вокруг Олимпийского парка и большегрузов на всех федеральных дорогах.

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Саммит Россия — Африка открывается в Сочи 23 октября, для участия в мероприятии приглашены главы всех государств Африканского континента.

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