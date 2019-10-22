Лос-Анджелес, США, 22 октября 2019, 20:10 — REGNUM Фильм «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» станет самой длинной картиной франшизы. Об этом 22 октября сообщает портал IGN.
Хронометраж фильма составит 155 минут (2 часа и 35 минут). На втором месте по продолжительности находятся «Звёздные Войны: Последние джедаи» (152 минуты).
Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сети появился финальный трейлер фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». Премьера самой картины состоится 19 декабря 2019 года.
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