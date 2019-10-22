Черкесск, , 17:04 — REGNUM С начала 2019 года в Карачаево-Черкесии было зарегистрировано 470 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники МВД изъяли у лиц, причастных к ним, более 40 кг наркотических средств, сообщили 22 октября в пресс-службе МВД по региону.

В составе преступлений 236 приходится на тяжкие и особо тяжкие. Семь преступлений касаются содержания наркопитонов, 170 — сбыта наркотиков, 282 — хранения и изготовления наркотических средств.

Как отметили в полицейском ведомстве, в течение 2019 года были вынесены наказания за совершение преступлений в данной сфере 302 гражданам.

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Напомним, в том же периоде 2018 года правоохранители Карачаево-Черкессии отчитались о выявлении 513 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За 9 месяцев прошлого года было изъято почти 34,9 кг наркотических средств. К уголовной ответственности привлечены 368 лиц.