Вашингтон, , 20:09 — REGNUM Создатель игровой серии Bioshock Кен Левин работает над «творчески-амбициозным» проектом. Об этом 22 октября сообщает портал PCGamesN.

Сообщается, что новая игра Левина выйдет в жанре immersive sim (игры, в которых геймер может проходить одни и те же уровни множеством способов). Её дата выхода пока не сообщается.

Напомним, Bioshock — это серия видеоигр от студии Irrational Games. В проектах франшизы игрок пытается выжить в огромном антиутопичном городе (Восторг в основной серии и Колумбия в Bioshock Infinite).

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