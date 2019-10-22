Екатеринбург, , 16:57 — REGNUM Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению и культурной политике проверит, как работает муниципальный кинотеатр «Салют», который грозят закрыть уже в этом году. Об этом сообщает ЕАН.

Как заявил глава комиссии Алексей Вихарев, нужно изучить, как проходит управление МУПом. «Салют» может закрыться по итогу 2018 года, и нужно проверить, насколько эффективно руководили кинотеатром и в правильном ли направлении шли деньги на развитие учреждения.

Депутат предположил, что сейчас кинотеатр работает «неэффективно», но причины этого нужно изучить, «а не просто закрыть знаковый для города объект», считает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальный кинотеатр «Салют» может проработать лишь до 31 декабря 2019 года. Об этом сотрудникам МУПа сообщили представители мэрии.

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