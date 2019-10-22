Сочи, Краснодарский край, , 16:52 — REGNUM Инициативу губернатора Краснодарского края о выделении в Имеретинской низменности Сочи новой административно-территориальной единицы — создании посёлка городского типа Сириус рассмотрят депутата Заксобрания Краснодарского края на ближайшем заседании.

Юрия Бурлачко « «Я думаю, у нас есть все предпосылки поддержать это предложение. Выделение новой административно-территориальной единицы будет только способствовать адресному привлечению краевых и федеральных средств, и направлению их на решение широкого круга вопросов данного населенного пункта», — цитирует спикера ЗС Коммерсантъ-Кубань ».

Ранее в Сочи был проведен референдум по вопросу о выделении территории Олимпийского парка и прилегающих микрорайонов в поселок городского типа Сириус. Сегодня на территории, которая пока относится к Адлерскому району, проживает около 18 тыс. человек.