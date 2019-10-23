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Война. Хроника 1941−1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 23 октября: закончилась 24-дневная Орловско-Брянская операция.

23 октября 1941 года с выходом войск Брянского фронта из окружения на рубеж Белёв-Мценск-Поныри-Льгов закончилась Орловско-Брянская операция. Она началась 30 сентября 1941 года и является составной частью битвы под Москвой.

Активные действия окруженных войск Брянского фронта снизили темпы продвижения подвижных соединений Гудериана. Если до Орла они составляли 50 км в сутки, то от Орла до Мценска — около 8 км в сутки.

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