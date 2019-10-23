Москва, 23 октября 2019, 09:00 — REGNUM Станислав Николаев, председатель совета директоров ООО «Меркатор Холдинг» выкупил и передал в московский храм Василия Блаженного икону Спаса Москворецкого.
Образ Спаса Москворецкого был создан в XVII веке; по оценкам специалистов — незадолго до Никоновой реформы. Икона попала в Москву благодаря Стефану Вонифатьеву, духовнику царя Алексея Михайловича и был даром дар соловецких монахов за пожертвования на на обустройство монастыря. Образ был помещен не в домашний иконостас, а в часовню, что стояла возле Москворецких ворот и вскоре он стал объектом поклонения многочисленных паломников.
После революции икона пополнил фонды Государственного исторического музея. В 1921 году ее тщательно обмерили и составили описание. В 1927 году знаменитый историк-нумизмат и хранитель ГИМа Алексей Орешников зафиксирова в дневнике процесс реставрации церковной реликвии: «Расчищали огромный чудотворный образ Спасителя из часовни».
Однако вскоре образ пропал, как представлялось — бесследно и навсегда. Более девяноста лет о его судьбе не было ничего известно. Уже давно нет Москворецких ворот, а часовню, где когда-то стоял образ, разобрали для строительства гостиницы «Россия». Но и она тоже простояла недолго, освободив место ландшафтному парку «Зарядье».
Только в 2018 году образ случайно обнаружил на антикварном рынке и выкупил Станислав Юрьевич Николаев, предприниматель занимающийся машиностроением. Компания «Меркатор Холдинг», где он возглавляет совет директоров, занимается разработкой, производством, поставкой и сервисным обслуживанием дорожной спецтехники. Когда было установлено, что купленный старинный образ и в самом деле является пропавшим Спасом Москворецким, было решено сделать его общим достоянием.
14 октября Спас Москворецкий торжественно водворился в соборе Василия Блаженного на Красной площади, который одновременно является храмом и филиалом ГИМа.
Он поблагодарил патриарха Московского Кирилла, благословившего передачу реликвии в храм, попечительский совет Толгского монастыря и помощника президента РФ Игоря Левитина, участвовавших в подготовке благотворительной акции.