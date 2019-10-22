Москва, , 17:22 — REGNUM Приговор за терроризм был вынесен судами в России 121 человеку за период с января по июль 2019 года. Об этом 22 октября сообщается в статистических данных, опубликованных судебным департаментом Верховного суда (ВС) РФ.

Основная часть приговоров была вынесена подсудимым за вербовку, финансирование, призывы к терроризму и его одобрению и за участие в террористических организациях. За совершение террористических актов было вынесено только девять приговоров.

При этом оправдательных приговоров для этой категории подсудимых не зарегистрировано, один из подсудимых был направлен на принудительное лечение.

Также зафиксировано 265 приговоров за ложную информацию о терактах. Из них прекращено дело в отношении двух человек, 16 подозреваемых были направлены на принудительное лечение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным директора ФСБ России Александра Бортникова, в России было предотвращено 39 терактов, все на стадии подготовки. Было ликвидировано 49 ячеек, планировавших теракты в России. Были нейтрализованы 39 террористов, задержаны 679.

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