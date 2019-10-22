Лос-Анджелес, США, , 16:54 — REGNUM Тактическая многопользовательская игра Teamfight Tactics получит много нового контента в рамках обновления Rise of the Elements. Об этом 22 октября сообщает портал PCGamesN.

В игре появятся новые персонажи и «происхождения» (в Teamfight Tactics так называют группы персонажей, обладающих общими свойствами). При этом уже существующие чемпионы будут переработаны и получат другие «происхождения».

Напомним, Teamfight Tactics — это тактическая ролевая игра от компании Riot Games. В ней игроки собирают команды из персонажей вселенной League of Legends и сражаются с командами других геймеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышло видео с геймплеем игры «Хвост Феи» по известному аниме-сериалу