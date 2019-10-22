Валуйки, Белгородская область, , 16:38 — REGNUM Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Валуйки и Валуйскому району Белгородской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Как считают следователи, полицейский шантажировал мигранта и предлагал за 200 тысяч рублей «решить вопрос» с незаконным пересечением государственной границы, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в 2013 году гражданину Республики Азербайджан запретили въезжать в Россию до февраля 2016 года. На родине мужчина оформил паспорт на чужое имя и в течение месяца снова гостил в РФ. В 2017 году мигрант вновь приехал в Россию по первоначальным документам и получил вид на жительство. В августе 2018 года начальник районного отдела полиции по вопросам миграции по дактилоскопическим картам установил, что оба паспорта принадлежат одному и тому же лицу. Он стал склонять иностранца передать ему 200 тысяч рублей, а взамен обещал не составлять материалы по незаконному пересечению госграницы и не передавать дело пограничному управлению.

В марте 2019 года при получении взятки через посредника обвиняемого задержали сотрудники регионального УФСБ совместно со службой собственной безопасности УМВД России по Белгородской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.