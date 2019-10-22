Вашингтон, , 16:53 — REGNUM Фигурка Бладшота от компании McFarlane Toys показывает, как будет выглядеть Вин Дизель в каноничном образе персонажа. Об этом 21 октября сообщил портал Comic Book.

https://twitter.com/CoreyHenson76/status/1186388396874313728

В оригинальном комиксе у Бладшота белая кожа, красные глаза и футболка с изображением красного круга. В первом трейлере предстоящего фильма этот образ не был показан.

Напомним, «Бладшот» выйдет 21 февраля 2020 года. Картина расскажет о военном, получившем сверхъестественные способности благодаря наноботам в крови.

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