Черкесск, , 16:25 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии начался отопительный сезон. Накануне, 21 октября, батареи потеплели в квартирах многоэтажных жилых домов. Распоряжение о «подаче тепла в жилые дома, объекты соцкультбыта, учреждения и предприятия всех форм собственности», подписал мэр Черкесска Руслан Тамбиев.

Калорифер Minstroyrf.ru

Несмотря на то, что погода осенью 2019 года все еще остается солнечной и теплой — дневная температура превышает зачастую +20°С, ночью воздух остывает до +5°С, поэтому в квартирах горожан нежарко, и включение отопления пришлось кстати.

Напомним, в школах и детских садах, а также учреждениях здравоохранения столицы республики отопительный сезон начался еще раньше — с 16 октября.

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