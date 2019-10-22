Киев, , 17:21 — REGNUM 13% жителей Украины используют российские СМИ, сказано в результатах исследования, проведённого социологической компанией InMind, сообщило 22 октября издание Liga.net.

Основными причинами, по которым эти люди пользуются российскими СМИ, стали желание альтернативной точки зрения (35%) и возможность получать новости на русском языке (22%). 4% опрошенных считают российские СМИ более независимыми и правдивыми.

По данным социологов, 80% опрошенных заявили, что не пользуются российскими СМИ, 7% не смогли дать ответ на этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские социологи выяснили, что большая часть жителей Украины (54%) в целом относятся к России положительно.

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