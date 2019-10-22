Ставрополь, , 16:26 — REGNUM Продажу опасного для потребителей алкоголя пресекли правоохранители в Красногвардейском районе Ставрополья. Возбуждено уголовное дело, по которому проходят индивидуальный предприниматель и две его сотрудницы, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе Следственного комитета Ставропольского края.

Алкоголь-враг разума. Советский плакат

По данным следствия, в апреле 2019 года хозяин магазина в селе Ладожская Балка и его работники продавали мужчинам спиртосодержащую жидкость с этикетками известных брендов. В качестве покупателей выступали подставные лица, действовавшие в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

В ходе последующего исследования в продукции был обнаружен ацетон, являющийся опасными для жизни и здоровья людей. Позже следователи и полицейские изъяли в данном магазине более 500 бутылок фальсифицированного алкоголя.

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