Балашиха, Московская область, , 16:07 — REGNUM В Балашихе построят новый детский сад на 125 мест. По итогам конкурса контракт на проектирование объекта заключили с ООО «Конструкторское бюро «Стройпроект», сообщает 22 октября пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, согласно проекту, в дошкольном учреждении разместят групповые ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и санузлами, также в здании предусмотрен музыкальный зал, медицинский блок, помещение для кружков и физкультурный зал. Строительство планируют завершить в 2021 году.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области 22 октября пройдет конкурс проектов «Я — волонтёр» среди сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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