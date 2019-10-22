Волгоград, , 16:09 — REGNUM В Волгограде возбудили уголовное дело после смерти рабочего на железной дороге. Производство открыто в отношении неустановленного лица, одного из работников Путевой машинной станции № 152 — структурного подразделения Приволжской дирекции по ремонту пути — филиала ОАО «РЖД», сообщили 22 октября в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

К смерти рабочего привело нарушение правил безопасности. Следователи устанавливают лицо, ответственное за ремонтные работы, проводят необходимые следственные действия.

Напомним, трагедия произошла 10 октября на перегоне станций «Тингута — Привольный» в Светлоярском районе Волгоградской области. Рабочий погиб на месте после удара в спину рельсошпальной решёткой.

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