Токио, , 15:57 — REGNUM В сеть выложили новое видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса) предстоящей игры «Хвост Феи» (Fairy Tail) по известному аниме-сериалу. Ролик был опубликован 22 октября на портале DSOGaming.

Длительность видео составляет около 19 минут. Будущая игра предоставит возможность поклонникам франшизы лично пережить истории, которые ранее были рассказаны в манге и аниме. При этом они также увидят совершенно новые сюжетные линии.

Ожидается, что релиз «Хвоста Феи» состоится в 2020 году. В основу видеоигры, аниме и сериала легла манга Хиро Масимы.

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