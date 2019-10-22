Москва, , 16:17 — REGNUM Все камеры наблюдения в Москве планируется оснастить системой распознавания лиц. Об этом заявил глава министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимир Колокольцев на международном полицейском саммите в Сеуле (республика Корея), сообщает пресс-служба МВД России.

По словам Колокольцева, в российской полиции расширяют сферу применения цифровых технологий. Это позволяет повысить эффективность, как профилактики преступлений, так и их расследования. Также большое внимание уделяется борьбе с применением криминалитетом информационно-коммуникационных достижений для совершения преступлений.

«Кроме того, они (цифровые технологии — примечание ИА REGNUM) значительно упрощают анализ и прогнозирование оперативной обстановки, поиск управленческих решений, необходимых для оптимального использования имеющегося потенциала и своевременного реагирования на правонарушения», — заявил Колокольцев.

Министр отметил, что подобный принцип позволяет работать на упреждение. Благодаря цифровым технологиям удаётся выявить территории с повышенной криминальной активностью. Для органов внутренних дел России системы видеонаблюдения создаются и внедряются в рамках программы «Безопасный город».

«Наиболее масштабная сеть, насчитывающая порядка 3 тысяч интеллектуальных видеокамер по распознанию лиц, развернута в Москве. В дальнейшем этой функцией планируется оснастить все городские камеры, общее количество которых сегодня превышает 160 тысяч», — сказал министр внутренних дел России.

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