Владивосток, , 15:45 — REGNUM Завершилась российская экспедиция по мониторингу радиационной обстановки в Японском море и Курило-Камчатском регионе Тихого океана — исследовательское судно «Профессор Хлюстин» прибыло во Владивосток, сообщает 22 октября пресс-служба Росморпорта.

Научно-исследовательское мероприятие продлилось около месяца. За это время учёные нескольких российских институтов и организаций получили новые материалы для изучения последствий катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1».

"В ходе экспедиции были взяты пробы воды, воздуха, почвы, растений, а также морских обитателей, проводились измерения радиационного фона на берегу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первичные исследования образцов прошли прямо на судне «Профессор Хлюстин», последующие будут проведены в дальнейшем. Обновление данных, пояснили на предприятии, необходимо не только в экологических целях, но и для безопасного развития атомной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года и была спровоцирована разрушительным землетрясением магнитудой в девять баллов и цунами. Рано утром 12 марта 2011 года на первом энергоблоке АЭС «Фукусима» произошел взрыв — обрушилась часть бетонный конструкций. Уровень радиации в зоне ЧП стал резко расти.

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