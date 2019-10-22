Варшава, , 15:43 — REGNUM В Польше окружной суд Варшавы разрешил выдать России бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что во время заседания Черняков заявил о несогласии с выдвинутыми против него обвинениями и сам попросил суд выдать его, прошение поддержал прокурор.

В России Черняков обвиняется в мошенничестве при получении кредита в Банке Москвы на сумму 12 млрд рублей. Он был задержан в Польше в конце 2017 года. Россия направила запрос о временном аресте и начале экстрадиции.

Также отметим, что в 2016 году всё имущество, которым он владел в Великобритании, было изъято у него судебными приставами. По оценкам российского и британского правосудия, экс-чиновник должен возместить банку ущерб в размере £195 млн, еще в £420 тыс. оценены юридические расходы.

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