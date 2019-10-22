Копенгаген, , 15:43 — REGNUM В стелс-экшене Hitman 2 стартует особое хэллоуинское событие. Ролик с демонстрацией нового контента появился на YouTube-канале игры 21 октября.

В бесплатном обновлении игроки получат новые косметические предметы: одежду и облики для оружия. В трейлере также показали праздничный образ главного героя — с тыквой на голове.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, празднование Хэллоуина также началось в игре Borderlands 3. В рамках события «Кровавый урожай» геймеры получат нового босса, оружие и облики для персонажей.

Читайте ранее в этом сюжете: Международный турнир EPICENTER по CS: GO пройдёт в Москве