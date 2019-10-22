Москва, , 15:30 — REGNUM Министерство здравоохранения недостаточно эффективно планирует и контролирует процесс подачи заявок на подготовку специалистов в регионах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Совете по региональному здравоохранению.

Николай Петрович Загорский. У земской больницы. 1880-е гг

«Министерство здравоохранения не в полной мере координирует работу с регионами. На простом примере сбора заявок от регионов на целевое обучение специалистов в текущем году видно, что заявленная потребность ряда субъектов не соответствует дефицитным позициям медицинских организаций», — заявила Матвиенко.

Так, в регионах не хватает педиатров, онкологов, неврологов и врачей скорой помощи, но при этом продолжается подготовка урологов и стоматологов. Несбалансированность привела к тому, что в первичном звене здравоохранения не хватает более 25 тыс. врачей, а на звене среднего медицинского персонала — более 130 тыс. работников.

Она подчеркнула, что в сложившихся условиях Минздрав обязан улучшить качество планирования, чтобы не допускать дефицита или избытка подготавливаемых специалистов.

«Эта работа должна быть полностью перестроена как в субъектах РФ, так и в министерстве», — указала Матвиенко.