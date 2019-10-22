Кудрово, Ленинградская область, , 15:35 — REGNUM Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга, вместе с федеральными дорожниками, занялись определением параметров дорожной развязки, которая подключит примыкающий к Северной столице город Кудрово к Мурманскому шоссе. Об этом сообщает 22 октября пресс-служба комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленинградской области.

Напомним, договоренность двух регионов о строительстве транспортной развязки в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области с участием частного инвестора ООО «Ингка Сентерс Рус Менеджмент» (ИКЕА) была достигнута на ПМЭФ-2019. Предполагается, что развязка облегчит дорожную ситуацию как в самом Кудрово, так и обеспечит дополнительный путь к расположенному поблизости торговому центру «МЕГА Дыбенко».

В сентябре было объявлено о выполнении первого этапа инвестиционного соглашения — путепровод над Мурманским шоссе, ведущий к ТЦ, был принят на баланс властями Ленобласти.

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«Создание развязки предусматривает реконструкцию путепровода до ТЦ «МЕГА-ИКЕА» над шоссе, который осенью перешел в собственность Ленинградской области. Сам проект реконструкции будет представлен к середине следующего года. После получения положительного заключения государственной экспертизы, заказчиком объекта выступит ГКУ «Ленавтодор». Развязка создаст дополнительный выезд из молодого города, тем самым разгрузив от транспорта жилые кварталы», — пояснил ИА REGNUM глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

Отметим, что в начале 2020 года ожидается, что дорожный фонд региона получит первый транш в 80 миллионов рублей на проведение проектно-изыскательских работ на месте будущей развязки. Общий объем инвестиций со стороны ИКЕА составляет почти 700 миллионов рублей, которые будут поэтапно переводится в дорожный фонд Ленинградской области до 2025 года.

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