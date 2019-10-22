Стокгольм, , 15:40 — REGNUM В сети появился новый сюжетный трейлер предстоящей игры Darksiders Genesis. Его опубликовали на YouTube-канале IGN 22 октября.

Игра Darksiders Genesis

Новый трейлер знакомит игроков с Раздором — главным героем проекта. По велению Обугленного совета всадник приходит к одному из владык демонов, чтобы убить его.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Darksiders Genesis выйдет на PC и Google Stadia 5 декабря 2019 года. Версия для консолей появится 14 февраля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Darksiders Genesis выйдет на PC и Stadia уже в декабре