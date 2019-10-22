Архангельск, , 15:28 — REGNUM В Архангельск с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Первым делом чиновник отправился в перинатальный центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рабочая программа полпреда началась с посещения перинатального центра Архангельской областной клинической больницы Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Напомним, что перинатальный центр построен по поручению президента РФ в рамках приоритетного федерального проекта «Технологии и комфорт — матерям и детям». Стоимость строительства составила 2,8 миллиарда рублей, из них 2,2 миллиарда рублей — субсидии ФОМС РФ, а 600 миллионов рублей — средства бюджета Архангельской области. Здание было введено в эксплуатацию в 2018 году, однако почти сразу огорчило медиков своим качеством — неисправной работой водостока, водоснабжения, прокладкой электросетей. А после сильных дождей в центре стала протекать кровля. Выявленные нарушения подрядчик начал устранять по гарантии, но сроки исполнения работ затянулись.

Александр Гуцан поинтересовался у главного врача Архангельской областной клинической больницы, как показывает себя здание спустя год после ввода в эксплуатацию. Игорь Петчин признал, что есть проблемы, но ее масштабы предавать огласке не стал:

«В ходе эксплуатации выявляются некоторые замечания. В основном они связаны с объективными причинами: здание новое, идет его усадка. С подрядчиком все эти вопросы решаются оперативно в рамках гарантийных обязательств», — пояснил Игорь Петчин.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с момента открытия в перинатальном центре родилось уже более 4700 малышей. Среди женщин, чьи дети появились в стенах перинатального центра, — жительницы не только Архангельской области, но и других регионов России, а также других стран.