Екатеринбург, , 15:36 — REGNUM Цены на гречку в Екатеринбурге варьируются от 40 до 80 рублей за упаковку «почти в килограмм». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ни в одной из торговых сетей не удалось обнаружить «ровно» килограмм гречки — производители упаковывают продукт в тары по 800 и 900 г, очевидно, чтобы скрыть возможное удорожание товара.

Самая доступная крупа продавалась за 39,99 рублей за 900 г. Можно было найти «акционную» гречку за 40,51 и 46,99 рублей за упакованные 800 г. Удивительно, но в другом магазине второй продукт продавался уже за рекордные 79,9 рублей за те же 800 г.

Нашлась в Екатеринбурге и «элитная» гречневая крупа — именно под таким торговым названием производитель продаёт свой продукт. Она стоит от 64,99 до 71,99 рублей в разных магазинах. Таким образом, «элитный» продукт оказался не самым дорогим.

Как сообщало ИА REGNUM, поставщики гречневой крупы проинформировали торговые сети о резком повышении цен. В некоторых случаях цена может возрасти на 50%.

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