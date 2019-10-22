Рязань, , 15:34 — REGNUM 33-летний иностранный гражданин предстанет перед судом по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища и изнасилованию жительницы одного из сёл Рыбновского района Рязанской области. Мужчина совершил преступление в отношении 70-летней пенсионерки, сообщили 22 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Следствием установлено, что в ночь на 16 августа 2019 года обвиняемый проник в дом к пенсионерке через окно террасы и изнасиловал её. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, мужчину задержали, а затем по ходатайству следователя в отношении иностранца суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор района утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.