Сан-Франциско, США, , 14:56 — REGNUM Социальная сеть Twitter пообещала ввести изменения в правила, которые коснутся так называемых «дипфейков» — роликов с фальсифицированным видеопотоком, создатели которых меняют лица людей. Соответствующую публикацию компания разместила 22 октября на своей официальной странице.

Администрация Twitter считает, что пришло то время, когда стоит подумать об опасности, которую несут с собой развивающиеся технологии фальсификации видеопотока. Она назвала это явление «синтетическими и управляемыми медиа».

https://twitter.com/TwitterSafety/status/1186403736995807232

По мнению компании, подобные видео уже могут «угрожать чьей-либо физической безопасности или причинять вред людям в оффлайне». Перед тем, как внести изменения в существующие правила, соцсеть решила провести сеанс обратной связи, чтобы услышать мнения пользователей об этой проблеме.

«Дипфейки» начали набирать популярность в декабре 2018 года, когда компания Nvidia представила высококачественный генератор внешности (лиц) и выложила код нейросети StyleGAN в открытый доступ. С этого момента многие пользователи стали выпускать ролики с фальсифицированным видеопотоком.

Например, в январе 2019 года на YouTube-канале birbfakes было выложено видео с выступлением Дженнифер Лоуренс, в котором лицо актрисы удачно заменили на лицо актёра Стива Бушеми.

Читайте ранее в этом сюжете: Реалистичный Каддафи? В США совершили прорыв в сфере «фейковых» видео