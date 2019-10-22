Пусан, Южная Корея, , 14:53 — REGNUM В южнокорейском Пусане открылась международная выставка военно-морского флота и обороны (MADEX). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данное мероприятие проходит в Пусанском выставочном конференц-центре (BEXCO) в период с 22 по 25 октября.

Известно, что в выставке примут участие представители 160 компаний из 11 стран мира, а также 80 военных представителей из 26 стран.

Отметим, что тематика выставки — современная военная техника, используемая на воде: специально оснащенные судна, военные корабли, вертолеты, приборы морской навигации, оружие.

MADEX — международная выставка проводимая с 1998 года,. С 2001 года выставка проходит в рамках недели морской промышленности Marine Week.