Великий Новгород, , 14:47 — REGNUM Торжественная церемония открытия нового Дворца бракосочетания состоялась сегодня, 22 октября, в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, Дворец бракосочетания расположился в историческом особняке в центре города на улице Тихвинской — в здании бывшего Артиллерийского собрания, построенного в 1911 году.

На реконструкцию и ремонт помещений из бюджета области было выделено 16 млн рублей — такие работы проводились в этом здании впервые с 1970-х годов.

В новом Дворце бракосочетания — два зала для торжественной регистрации брака, созданы условия для маломобильных граждан, а также для чествования юбиляров и торжественной регистрации новорождённых. Кроме того, здесь организован музей истории новгородского ЗАГСа.

Напомним, ранее в этом здании располагалось городское отделение Пенсионного фонда РФ.

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