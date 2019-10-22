Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Геймер с ником DrEskimo при помощи специальных аддонов превратил игру WoW Classic в Warcraft III. Результатами своей работы он поделился на Reddit 21 октября.

DrEskimo полностью изменил интерфейс World of Warcraft, сделав его похожим на панель из Warcraft III. Тем не менее, геймер отметил, что играть в таком режиме не слишком удобно.

Напомним, в 2019 году компания Blizzard Entertainment запустила сервера WoW Classic — оригинальной версии игры World of Warcraft. Проект снискал огромную популярность среди игрового сообщества.

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