Орск, Оренбургская область, , 14:37 — REGNUM В Оренбургской области принято решение о транспортировке двух тяжелых пациентов, которые получили отравление на нефтеперерабатывающем заводе, из орской больницы в областную больницу в Оренбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

В настоящее время двух рабочих доставляют в областной центр на разном транспорте. Ранее мужчины находились в реанимационном отделение первой горбольницы Орска. Одного пациента, который пребывает в коме, решили транспортировать в реанимобиле. Ему противопоказана авиаперевозка. В отношении второго заводчанина задействуют санавиацию.

Стоит отметить, ранее на заседании оперативного штаба был сделан вывод о том, что транспортировка пострадавших работников в оренбургскую клинику не требуется. Однако сегодня, 22 октября, штаб под руководством и. о. министра здравоохранения области Татьяны Самвиновой коллегиально с орскими врачами и главным токсикологом посчитали, что транспортировка все же необходима.

Напомним, вечером 21 октября на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» произошло ЧП — отравление сероводородом получили рабочие, которые готовились к ремонтным работам установки гидроочистки дизельного топлива резервуара и установке металлических заглушек на территории предприятия. Первоначально с территории завода скорая госпитализировала семь человек. Впоследствии число пострадавших увеличилось до девяти человек.

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