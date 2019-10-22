Нью-Дели, , 16:06 — REGNUM Лауреат Нобелевской премии по экономике Абхиджит Банерджи заявил, что система здравоохранения является слабым местом национальной экономики Индии. Об этом 22 октября сообщило индийское новостное издание «Патрика».

В ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Абхиджит Банерджи подчеркнул, что несмотря на позитивные достижения в сфере медицинского страхования система здравоохранения остаётся слабым звеном индийской экономики. По словам экономиста, проблема заключается в том, что население не получает адекватные медицинские услуги и лечение за потраченные деньги. «Когда необходимо дорогостоящее лечение, семьи теряют все накопления, но все же не получают медицинское обслуживание соответствующего уровня», — заявил он.

Напомним, что 14 октября премия Государственного банка Швеции имени Альберта Нобеля по экономике были удостоены Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. Награда была присуждена данным исследователям за экспериментальный подход к борьбе с бедностью. 22 октября Абхиджит Банерджи провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в ходе своей поездки в Индии.