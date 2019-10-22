Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:34 — REGNUM Уралвагонзавод открыл отремонтированный Дворец ледового спорта им. В. К. Сотникова в Нижнем Тагиле. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба предприятия на странице в социальной сети Вконтакте.

«За несколько месяцев выполнены работы по ремонту бетонных конструкций, металлоконструкций, балконов и водоотведения. Освежили цвет здания, восстановили входные группы и крыльцо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие сезона ознаменовалось не только новым обликом спортивного сооружения, но и началом массового катания.

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