Санкт-Петербург, 22 октября 2019, 14:32 — REGNUM Невнимательность молодой матери едва не привела к трагической гибели малыша. Об этом ИА REGNUM сообщил представитель пресс-службы Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.
Малыша, появившегося на свет в сентябре этого года, экстренно госпитализировали в детскую больницу накануне вечером из одной из квартир дома по 1-й Полевой улице в Приморском районе Петербурга. По данным ГСУ СКР, врачи диагностировали у мальчика острое отравление.
«По предварительным данным, это несчастный случай. Женщина готовила еду и перепутала ингредиенты. В настоящий момент ведется проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — пояснил собеседник агентства.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.