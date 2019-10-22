Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM Невнимательность молодой матери едва не привела к трагической гибели малыша. Об этом ИА REGNUM сообщил представитель пресс-службы Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Малыша, появившегося на свет в сентябре этого года, экстренно госпитализировали в детскую больницу накануне вечером из одной из квартир дома по 1-й Полевой улице в Приморском районе Петербурга. По данным ГСУ СКР, врачи диагностировали у мальчика острое отравление.

«По предварительным данным, это несчастный случай. Женщина готовила еду и перепутала ингредиенты. В настоящий момент ведется проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — пояснил собеседник агентства.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.