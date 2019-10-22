Воронеж, , 14:30 — REGNUM Установившаяся теплая погода в Воронеже бьёт температурные рекорды. 21 октября стал самым тёплым днём в регионе за последние 100 лет.

21 октября температура воздуха днём достигла отметки в +20,4 градуса. Самым тёплым в истории Воронежа до этого было 21 октября 2012 года — тогда потеплело до +17,9 градуса.

Однако, как цитируют «Вести Воронеж» главного метеоролога региона Александра Сушкова, новых температурных рекордов ждать уже не стоит.

22 октября воздух прогрелся до 16 градусов, 23 октября также сохранится теплая погода. Уже с четверга 24 октября в регион придут дожди, хотя температура воздуха днём сохранится на уровне 16 градусов. Однако уже к выходным температура будет постепенно опускаться.