Ступино, Московская область, , 14:26 — REGNUM Врачи Ступинской центральной клинической больницы спасли двух детей, отравившихся лекарственными препаратами. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

От отравления лекарствами пострадали годовалая и пятнадцатилетняя девочки. Первую девочку доставили в больницу в критическом состоянии, но благодаря грамотным действиям мамы, а затем медиков ребенка удалось спасти. Вторая девочка самостоятельно приняла препараты, пытаясь избавиться от боли в животе, но не рассчитала дозировку. В настоящий момент жизням детей ничего не угрожает.

«Ошибочное употребление или передозировка медикаментами приводит ктяжелым состояниям и может угрожать жизни. Избежать этого можно, если хранить лекарства в строго отведенном месте, недоступном для детей», — заявил заместитель главного врача больницы Валерий Ануфриев.

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