Ступино, Московская область, 22 октября 2019, 14:26 — REGNUM Врачи Ступинской центральной клинической больницы спасли двух детей, отравившихся лекарственными препаратами. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 октября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
От отравления лекарствами пострадали годовалая и пятнадцатилетняя девочки. Первую девочку доставили в больницу в критическом состоянии, но благодаря грамотным действиям мамы, а затем медиков ребенка удалось спасти. Вторая девочка самостоятельно приняла препараты, пытаясь избавиться от боли в животе, но не рассчитала дозировку. В настоящий момент жизням детей ничего не угрожает.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, d Московской области выросло число обращений к врачам пациентов, пострадавших от неправильного ношения контактных линз.
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