Ставрополь, , 14:29 — REGNUM Фонд защиты прав дольщиков поможет властям Ставрополья достроить проблемные жилые дома. Соглашение о взаимодействии подписали глава региона Владимир Владимиров и гендиректор фонда Олег Говорун, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе губернатора края.

Отмечается, что соглашение дает возможность применять механизмы восстановления прав дольщиков с привлечением средств фонда, сформированного за счет взносов из федерального и регионального бюджетов.

Соответствующая доля краевого софинансирования на 2019 год уже определена. В число достраиваемых проблемных объектов включены пять домов застройщика-банкрота «Базис-строй».

»Мы ожидаем, что уже в текущем году в рамках соглашения будет принято решение по восстановлению прав дольщиков, пострадавших от действий застройщика», — сказал Владимир Владимиров.

Федеральный фонд инициировал техническое обследование домов и оценку стоимости завершения строительства. Исходя из этих показателей, будет принято решение о том, что является более целесообразным: достроить объекты или выплатить компенсации пострадавшим от действий застройщика-банкрота.

Второй вариант возможен в случае, когда экспертиза выявит невозможность достройки или нецелесообразность возобновления строительства, если на достройку потребуется более трех лет. В этом случае сумма выплат гражданам не может быть меньше той, что была оплачена при заключении договора долевого участия.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года на Ставрополье был создан региональный Фонд защиты прав дольщиков, который и займется реализацией указанного соглашения. В случае принятия решения о завершении строительства проблемных домов, краевой фонд выступит новым застройщиком.

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