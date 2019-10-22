Париж, , 14:23 — REGNUM Франция отодвинула к 2022 году достижение цели в 100 миллионов иностранных туристов, «с учетом текущей ситуации», сообщает Le Figaro.

Согласно документу, посвященному туризму, приложенному к проекту бюджета Франции на 2020 год, число иностранных туристов в стране в первой половине года уменьшилось, что в значительной степени объясняется социальными движениями национального масштаба, в частности протестами «желтых жилетов», а также последствиями выхода Великобритании из Евросоюза.

Известно, что изначально Франция была намерена достичь 100 млн иностранных туристов в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению правительства Франции, в 2018 году государство побило новый рекорд по посещаемости, зафиксировав почти 90 млн иностранных туристов.

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