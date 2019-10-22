Москва, , 14:18 — REGNUM Результаты социологических опросов и исследований, в частности, об уровне благосостояния граждан России должны изучать социологи и учёные. Об этом сегодня, 22 октября, заявил пресс-секретарь презента РФ Дмитрий Песков, комментируя новые данные Росстата о доходах россиян.

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Официальный представитель Кремля призвал «очень аналитически» относиться к подобным сообщениям.

«Давайте не будем забывать: буквально несколько месяцев назад мы видели аналогичную информацию про обувь. Откуда берутся эти данные, трудно понять, — подчеркнул Песков. — Это часто трудно объяснить, и возможно объяснить, наверное, только с научной, социологической точки зрения. Вот, наверное, лучше чтобы социологи и ученые это объясняли».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России в 2019 году наблюдается сокращение доли наименее обеспеченных групп населения. Так, доля семей, которым хватает доходов только на еду, сократилась с 15,2% в первом квартале до 14,1% во втором, а доля домохозяйств, заявивших о нехватке средств даже на питание, снизилась с 0,8% до 0,7%.

При этом отмечается рост числа семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, — с 49,2% в первом квартале до 49,4% во втором. C 31,7% до 32,6% увеличилась также доля домохозяйств, которые могут позволить себе не только еду и одежду, на и товары длительного потребления.