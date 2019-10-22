Ирвайн, США, , 14:30 — REGNUM Кубок турнира Hearthstone Masters Tour развалился прямо в руках победителя. При этом компания Blizzard отрицает этот факт, сообщило игровое издание Kotaku 21 октября.

https://twitter.com/HSesports/status/1186003479715831808

Победу на турнире одержал канадский игрок Эдди «Eddie» Ли. Когда он взял свою награду за первое место и поднял над головой, её верхняя часть с грохотом упала на пол.

Представители Blizzard заявили, что кубок не сломался и в этом нет вины компании. По их словам, киберспортивные трофеи специально создаются разборными — для удобства транспортировки.

Напомним, в рамках серии турниров Hearthstone Masters Tour в 2019 году прошли три соревнования. Последнее из них (с 18 по 20 октября) состоялось в Бухаресте (Румыния).

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