Магас, , 14:14 — REGNUM В Ингушетии за период с 2019 по 2022 год будут построены 12 школ на 8640 мест. Еще 24 школы создадут с 2022 по 2024 год. Таким образом, за пять лет власти региона планируют открыть 36 средних образовательных учебных заведений и обеспечить местами в школах почти 21 тыс. учеников.

Все школы будут созданы в рамках национального проекта «Образование», рассказала вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева.

«В республике наблюдается ежегодное увеличение количества школьников в среднем на 4−4,5 тыс. детей, — цитирует чиновницу ТАСС. <…> Сейчас в трехсменном режиме у нас обучаются дети пяти школ. Но благодаря нацпроекту мы сможем решить не только проблему трехсменного, но и двухсменного образования».

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года министр образования Ингушетии сообщил, что с учетом численности обучающихся школьников определено, что наибольшая потребность в ученических местах имеется в городах Сунжа и Назрань, а также в сельских поселениях Троицкое, Барсуки, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки и Яндаре.