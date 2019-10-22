Челябинск, , 13:54 — REGNUM В Ленинском районе Челябинска продолжается устранение последствий крупного прорыва на тепломагистрали. К 13:00 по местному времени теплоснабжение вернули во все 152 частных дома, в 86 многоквартирных домов из 154 и в девять из 17 социальных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники управляющих компаний обходят дома и квартиры и ищут возможные повреждения. Возобновление теплоснабжения продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 22 октября. Прорвало трубопровод диаметром 700 мм.

Социальные объекты, среди которых школы, детсады и больницы, работают в обычном режиме. Положение спасает плюсовая температура на улице, благодаря которой в помещениях сохраняется необходимый температурный режим.

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