Майкоп, , 13:57 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака. Дело для рассмотрения передано в Тахтамукайский районный суд Адыгеи, сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе Следственного комитета РФ по СКФО.

На скамье подсудимых окажутся жители Краснодарского края Вячеслав Пономарев и Иван Кононенко. По данным следствия, в ночь на 9 мая 2018 года они проникли в дом, где проживали родители и сестра Мурата Ахеджака в ауле Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи.

Обвиняемые напали на спящих жильцов и связали их. Родным экс-губернатора были причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Злоумышленники обыскали дом и вынесли деньги и имущество на сумму более 5,6 млн рублей.

«Несмотря на то, что обвиняемые вину в совершении преступления не признали, их причастность полностью подтверждается добытыми по делу доказательствами и заключениями судебных экспертиз», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения мать бывшего вице-губернатора Краснодарского края скончалась на месте. Отец и сестра после происшествия были госпитализированы.

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